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Фестиваль «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» откроет Большой симфонический оркестр под управлением Федосеева

21:38, 10.04.2019
Фестиваль «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» откроет Большой симфонический оркестр под управлением Федосеева
Фото: realnoevremya.ru/ Роман Хасаев

15 апреля в Оренбурге начинается IX всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», сообщает RIA56.

Фестиваль откроет Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева.

Напомним, ранее в ГБКЗ им. С. Сайдашева открылся Международный фестиваль «Рахлинские сезоны», который проводится в девятый раз. Он посвящен памяти основателя татарстанского симфонического оркестра Натана Григорьевича Рахлина. Одна из отличительных черт маэстро Сладковского — уважение к памяти предшественников. Главный дирижер и художественный руководитель ГСО РТ не из тех, кто считает, что до него было выжженное поле. Поэтому, приехав в Казань 9 лет назад и начав выстраивать работу с ГСО РТ, маэстро среди прочих громких музыкальных проектов учредил фестиваль «Рахлинские сезоны».


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