Следком назвал данные польской стороны о крушении самолета Качиньского недостоверной информацией

Следком РФ прокомментировал распространение новой информации со стороны Польши относительно крушения самолета Качиньского. Комментарий размещен на официальном портале СК РФ.

Польская сторона заявляет, что при исследовании фрагментов самолета были обнаружены следы веществ, которые используются при производстве взрывчатки. «Эта информация не что иное, как еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное. Доводы британских экспертов полностью опровергаются выводами экспертов, проводивших многочисленные судебные экспертизы, как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Польша. Эти экспертизы проводились в рамках уголовного дела, расследуемого Следственным комитетом России», — отмечают в СК РФ.

Напомним, ранее комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году. Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли.



