Facebook решил заблокировать страницу правнука Муссолини по имени Гай Юлий Цезарь

Facebook заблокировал страницу пользователя, который зарегистрировался под именем Гай Юлий Цезарь Муссолини, сообщает ТАСС.

Позже сам Муссолини, правнук Бенито Муссолини, заявил, что это произошло из-за ошибки социальной сети, которая неправильно интерпретировала его имя. Facebook признал ошибку, страница разблокирована. Тем не менее пользователь соцсети собирается обратиться к адвокатам, чтобы предъявить иск за «дискриминацию».

Напомним, ранее АНО «Цифровая экономика» предложила ограничить доступ Facebook, Twitter и Instagram к данным российских пользователей. При этом источники РБК утверждают, что предложение выдвинула Ассоциация участников рынка больших данных (объединяет Mail.Ru Group, «МегаФон», «Ростелеком» и др.).



