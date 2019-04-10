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Facebook решил заблокировать страницу правнука Муссолини по имени Гай Юлий Цезарь

19:39, 10.04.2019
Facebook решил заблокировать страницу правнука Муссолини по имени Гай Юлий Цезарь
Фото: pixabay.com

Facebook заблокировал страницу пользователя, который зарегистрировался под именем Гай Юлий Цезарь Муссолини, сообщает ТАСС.

Позже сам Муссолини, правнук Бенито Муссолини, заявил, что это произошло из-за ошибки социальной сети, которая неправильно интерпретировала его имя. Facebook признал ошибку, страница разблокирована. Тем не менее пользователь соцсети собирается обратиться к адвокатам, чтобы предъявить иск за «дискриминацию».

Напомним, ранее АНО «Цифровая экономика» предложила ограничить доступ Facebook, Twitter и Instagram к данным российских пользователей. При этом источники РБК утверждают, что предложение выдвинула Ассоциация участников рынка больших данных (объединяет Mail.Ru Group, «МегаФон», «Ростелеком» и др.).


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