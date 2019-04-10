Дмитрий Козак в Челнах посетил завод по производству коробок передач для грузовиков

Вице-премьер России Дмитрий Козак посетил несколько цехов КАМАЗа в Набережных Челнах. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На совместном российско-немецком предприятии по производству коробок передач для грузовиков ООО «ЦФ КАМА» Козаку рассказали о планах по выпуску автоматизированных коробок. В настоящее время завод выпускает механические коробки передач в количестве 20 тысяч штук в год, в планах увеличить производство до 70 тысяч в год.



ООО «ЦФ КАМА» — первая производственная площадка автоконцерна ZF Friedrichshafen AG на территории России и первое совместное предприятие ПАО «КАМАЗ», созданное с участием иностранной фирмы. Завод был запущен в 2014 году.

Напомним, что сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак прибыл в Татарстан с рабочим визитом. Основная цель его визита — участие в заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 50-летия КАМАЗа.