Вице-премьер РФ Дмитрий Козак прибыл в Татарстан с рабочим визитом

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в международном аэропорту «Бегишево» встретил вице-премьера РФ Дмитрия Козака, который прибыл в Татарстан с рабочим визитом.

Основной целью поездки Дмитрия Козака является участие в заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 50-летия КАМАЗа.

Также вице-премьер РФ вместе с Рустамом Миннихановым посетит производственные площадки челнинского автогиганта, а также ознакомится с благоустройством Набережных Челнов и планами по дальнейшему развитию объектов инфраструктуры, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что КАМАЗ будет отмечать юбилей в декабре 2019 года. Президент РТ Рустам Минниханов ранее рассказывал, что к этой дате в Набережных Челнах планируется создать технический университет в области машиностроения и робототехники.