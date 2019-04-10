ЦИК передал депутатский мандат Алферова Михаилу Берулаве

Центральная избирательная комиссия передала мандат Жореса Алферова кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ профессору Михаилу Берулаве, который ранее уже был депутатом Госдумы.

Он уже передал в ЦИК согласие на регистрацию в качестве депутата и документы о том, что он уже уволился с предыдущего места работы, пишут «Ведомости».

Ранее ЦИК отказался передавать депутатский мандат Нобелевского лауреата, члена Российской академии наук Жореса Алферова Павлу Грудинину из-за того, что у него были иностранные счета. Комиссия решила передать вакантный мандат депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву, но тот подал заявление в Центризбирком России об отказе и заявил, что поддерживает Центральный комитет КПРФ в том, что мандат должен перейти к Грудинину.