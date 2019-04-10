Госдума приняла закон о повышающем коэффициенте для акцизов на ввоз табака

Сегодня, 10 апреля, Госдума приняла законопроект, который раздвигает границы действия сезонного повышающего коэффициента для акцизов на производство табака. Теперь он будет действовать и на импорт табачной продукции.

Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 декабря. Повышающий коэффициент вводится для борьбы с формированием избыточного товарного запаса: табачные фабрики увеличивают производство в последние месяцы года по старым акцизам, а с 1 января, дня вступления в силу новых акцизов, продают произведенную ранее продукцию.

Новый закон не позволит создавать такой запас за счет ввоза продукции, передает «Интерфакс».

Кроме того, устанавливается новый порядок определения налоговой базы при реализации или получении кальянного табака. Предлагается определять его в зависимости от той информации, которая указана на потребительской упаковке в части содержания табачного сырья.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.

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