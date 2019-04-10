В Госдуме предложили ужесточить правила работы для пивоваров

В Госдуме РФ предложили сделать требования к пиву схожими с лицензионными требованиями к крепкому алкоголю.

Автором инициативы является депутат Ильдар Гильмутдинов. Согласно поправкам в закон о регулировании алкогольного рынка, пивовары будут включены в реестр производителей пива, медовухи и сидра, передает «Коммерсант».

В настоящее время производство и оборот пива не лицензируются, поэтому включение в реестр будет аналогом лицензии. Отвечать за реестр будет Росалкогольрегулирование.

Напомним, ранее сообщалось, что в России объемы производства пивных напитков выросли почти на четверть.