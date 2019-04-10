В Екатеринбурге произошел взрыв в многоэтажном доме, есть пострадавшие

В жилом многоэтажном доме в Екатеринбурге произошел взрыв в среду утром, 10 апреля.

Взрыв случился в квартире на 14-м этаже строения по улице Анатолия Мехренцева. Прибывшие спасатели установили, что несущие конструкции не нарушены, передает ТАСС.

В результате инцидента началось возгорание, которые было ликвидировано. Пострадавшими числятся два человека, погибших нет.

Причина ЧП на данный момент уточняется. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

Напомним, ранее в Нижегородской области произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки.