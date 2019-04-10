Гендиректор «Вертолетов России» рассказал о планах перенести финальную сборку из Кумертау в Казань

«Вертолеты России» постепенно откажутся от процесса финальной сборки на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП). Эта стадия должна быть перенесена на Казанский вертолетный завод (КВЗ).

Такое мнение высказал гендиректор холдинга Андрей Богинский в интервью «Ведомостям». Процесс переноса входит в общий план по изменению индустриальной модели. Руководство считает, что предприятия должны поделить между собой «центры компетенций», а не включать полный цикл всех работ.

«Создание центров компетенций позволит сократить на 20 — 30% площади заводов. В Казани у нас было несколько площадок — мы все производство перенесли на одну. То же самое сделаем в Кумертау, Ступине и Перми», — сказал Богинский.

Отказ от конечной сборки на предприятии в Кумертау гендиректор холдинга назвал логичным решением. Он отметил, что предприятие производит до 12 вертолетов в год и фокусируется на модернизации и ремонте.

Производство Ка-226 планируется полностью перенести в Улан-Удэ, а Ка-32 — в Казань. При этом Богинский заверил, что резкого перехода не планируется и четкие сроки не установлены.

«КумАПП продолжит основную работу по вертолетам: сборку фюзеляжа, навеску основных систем и агрегатов, а финальная сборка, облет (которые в стоимости продукта составляют не очень много) будут в будущем перенесены в Казань. Это логично», — добавил он.