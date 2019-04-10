Автор «Адских бабок» подала первый иск о защите репутации блогера

Автор блога и YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова подала к «Тинкофф банку» первый иск о защите репутации блогера. Она потребовала от банка извинений и 0,5 млн рублей.

В иске также содержится требование отозвать жалобу в «Яндекс.Дзен» и опровергнуть обвинения в клевете, распространенные банком, пишут «Ведомости».

В марте Баязитова выпустила очередной ролик «Адских бабок». В нем она рассказала, что «Тинькофф банк» разработал схему, по которой блокируются счета «невыгодных» клиентов, под видом реакции на подозрительные операции. Сотрудники банка якобы предлагают «решить вопрос» за 15–20% средств на счете в виде комиссии за его закрытие.

«Тинькофф» отреагировал быстро. Пресс-служба кредитной организации заявила, что сведения не соответствуют действительности. В банке утверждают, что блокируются только те операции, которые действительно подпадают под категорию подозрительных.

Представители банка потребовали у «Яндекс.Дзена» заблокировать материал из-за его недостоверности. Они утверждали, что материал направлен на дестабилизацию работы банка.

В иске Баязитова утверждает, что из-за всех реакций банка пострадала ее репутация.