СМИ сообщили о пропаже не менее 8 тонн золота из Центробанка Венесуэлы

Около 8 тонн золота исчезли на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

По предварительной информации, золото было вывезено на правительственном спецтранспорте для того, чтобы незаконно продать его за границей. Где на данный момент находится золото, неизвестно, передает агентство Reuters.

Издание отмечает, что во время изъятия золота глава ЦБ Каликсто Ортега был за рубежом.

Ранее оппозиция Венесуэлы сообщала, что правительство президента страны Николаса Мадуро продало в 2018 году 73 тонны золота.