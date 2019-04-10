Далай-лама госпитализирован в Индии

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV госпитализирован в Индии с легочной инфекцией.

Далай-лама почувствовал дискомфорт в городе Дхармсале, где находится его резиденция. После чего Далай-ламу доставили в Дели для медицинской помощи. Планируется, что он проведет в больнице несколько дней, передает телеканал NDTV.

Стоит отметить, что 83-летний Далай-ламы является почитаемым духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира.

Напомним, ранее Далай-лама заявил, что Россия может стать ведущей державой мира.