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Иностранным ученым и артистам хотят облегчить правила въезда в Россию

22:49, 09.04.2019
Иностранным ученым и артистам хотят облегчить правила въезда в Россию
Фото: pixabay.com

У иностранных ученых, артистов и других деятелей научной и культурной сфер может появиться возможность находиться в России без разрешения на работу. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ внесен на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что подобная мера возможна, если срок пребывания не превышает 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ может допустить иностранных ученых со степенью PhD к формированию диссертационных советов. При этом доля зарубежных представителей науки в совете не должна превышать 30 процентов. «В состав диссертационного совета могут быть включены лица, имеющие ученую степень Doctor of Philosophy (PhD), полученную в иностранном государстве», — цитирует ТАСС текст документа.


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