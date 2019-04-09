Иностранным ученым и артистам хотят облегчить правила въезда в Россию

У иностранных ученых, артистов и других деятелей научной и культурной сфер может появиться возможность находиться в России без разрешения на работу. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ внесен на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что подобная мера возможна, если срок пребывания не превышает 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ может допустить иностранных ученых со степенью PhD к формированию диссертационных советов. При этом доля зарубежных представителей науки в совете не должна превышать 30 процентов. «В состав диссертационного совета могут быть включены лица, имеющие ученую степень Doctor of Philosophy (PhD), полученную в иностранном государстве», — цитирует ТАСС текст документа.



