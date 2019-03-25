В Минобрнауки РФ хотят разрешить иностранным ученым участвовать в диссоветах
Министерство науки и высшего образования РФ может допустить иностранных ученых со степенью PhD к формированию диссертационных советов. При этом доля зарубежных представителей науки в совете не должна превышать 30 процентов.
«В состав диссертационного совета могут быть включены лица, имеющие ученую степень Doctor of Philosophy (PhD), полученную в иностранном государстве», — цитирует ТАСС текст документа.
В пояснительной записке к документу уточняется, что изменения позволят повысить открытость национальной системы государственной научной аттестации.ОбществоОбразование
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