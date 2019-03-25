В Минобрнауки РФ хотят разрешить иностранным ученым участвовать в диссоветах

Министерство науки и высшего образования РФ может допустить иностранных ученых со степенью PhD к формированию диссертационных советов. При этом доля зарубежных представителей науки в совете не должна превышать 30 процентов.

«В состав диссертационного совета могут быть включены лица, имеющие ученую степень Doctor of Philosophy (PhD), полученную в иностранном государстве», — цитирует ТАСС текст документа.

В пояснительной записке к документу уточняется, что изменения позволят повысить открытость национальной системы государственной научной аттестации.