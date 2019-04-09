Путин о переводчике, который его поправил: «Бандит просто»

Президент РФ Владимир Путин назвал переводчика бандитом. Это произошло во время встречи российского лидера с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Переводчик поправил российского главу, за что и получил такую оценку, сообщается на официальном портале Кремля.

Российский президент назвал шведских бизнесменов друзьями, но переводчик заменил их на «партнеры».

— Я сказал «друзей», а он [переводчик] перевёл «партнёров». Бандит просто. Потому что мы всех наших инвесторов, все компании шведские – а их более 500 работает в России – мы рассматриваем именно как друзей, — заметил Путин.

Напомним, ранее премьер-министр Швеции Стефан Левен ответил на приглашение президента РФ Владимира Путина выступить шведской команде в соревнованиях Континентальной хоккейной лиги.



