В правительстве хотят ввести наказания за курение несовершеннолетними

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила проработать возможные наказания за курение несовершеннолетними. Из текста нельзя понять чья это должна быть ответственность.

«Рекомендовать Роспотребнадзору во взаимодействии с Минсельхозом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы о внесении изменений в части установления ответственности за нарушение требований ч. 4. ст. 20 ФЗ „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака“, — цитирует «Интерфакс» протокол заседания комиссии. Агентство отмечает, что указанная статья как раз говорит о недопустимости курения несовершеннолетними.

Кроме того в правительстве поддержали инициативу Минздрава РФ об установлении единого контроля за рынком электронных и обычных сигарет.

И призвали активнее распространять информацию об опасности пожара из-за курения.