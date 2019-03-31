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В правительстве хотят ввести наказания за курение несовершеннолетними

16:21, 31.03.2019
В правительстве хотят ввести наказания за курение несовершеннолетними
Фото: pixabay.com

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила проработать возможные наказания за курение несовершеннолетними. Из текста нельзя понять чья это должна быть ответственность.

«Рекомендовать Роспотребнадзору во взаимодействии с Минсельхозом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы о внесении изменений в части установления ответственности за нарушение требований ч. 4. ст. 20 ФЗ „Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака“, — цитирует «Интерфакс» протокол заседания комиссии. Агентство отмечает, что указанная статья как раз говорит о недопустимости курения несовершеннолетними.

Кроме того в правительстве поддержали инициативу Минздрава РФ об установлении единого контроля за рынком электронных и обычных сигарет.

И призвали активнее распространять информацию об опасности пожара из-за курения.

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