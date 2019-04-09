Глава Минфина США о санкциях: «Мы продолжим использовать их против России»
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты продолжат использовать санкции в отношении России, так как они показали свою эффективность.
«Санкции — очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их» — заявил Мнучин в ходе слушаний в конгрессе.
По его словам, санкции необходимы, чтобы изменить «ненадлежащее поведение» России, передает RT.
Напомним, что в начале апреля в Конгресс СШАвнесли новый законопроект о санкциях против России. Они коснутся «двух или более» крупнейших российских банков. Также ограничительные меры предусматривают запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор.ОбществоВласть
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