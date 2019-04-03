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В американский Конгресс внесли новый законопроект о санкциях против России

17:11, 03.04.2019
В американский Конгресс внесли новый законопроект о санкциях против России
Фото: pixabay.com

В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России.

Им предполагается блокировка активов «двух или более» крупнейших российских банков, а также ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках.

Также документ предполагает запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор, пишет «РИА Новости».

Ранее агентство Reuters сообщило, что пять российских банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк — могут попасть под американские санкции.

ОбществоВласть
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