В «Барсе» сменился главный тренер

Главным тренером команды ВХЛ «Барс» в новом сезоне станет Сергей Душкин, с которым подписан контракт на один год. В тренерский штаб также вошли Дмитрий Балмин, Эдуард Горбачев и тренер вратарей Александр Агопеев. Айрат Кадейкин, ранее исполнявший обязанности главного тренера «Барса», продолжит работу в системе клуба.

— Решение об изменениях в тренерском штабе «Барса» принято в связи с результатами команды в прошлом сезоне, — прокомментировал назначение Душкина генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. — Мы знаем Сергея Васильевича по работе в командах ВХЛ, этот тренер имеет опыт взаимодействия с молодыми командами, он любит работу, фанатично относится к хоккею, требователен и всегда выстраивает дисциплину в коллективе. Перед новым тренерским штабом ставится задача подготовки резерва для основного состава и попадания в плей-офф.

— Основная наша задача — это подготовка игроков в первую команду, в «Ак Барс», — прокомментировал свое назначение Душкин на официальном сайте казанского клуба. — При этом никто не снимает задачу попадания в плей-офф, на первом этапе будет так. В ближайших планах у нас просмотр игроков — нужно определиться, с кем будем двигаться дальше. Но уже сейчас ребята в команде достаточно техничные и обученные, они будут расти. Состав довольно молодой, я работал с такими командами, у них есть определенные преимущества. При этом мы постараемся найти баланс, сохранить лидеров и опытных игроков.

Мне нравится активный хоккей, к этому располагает и подбор молодых игроков, но общее требование такое: все — в атаке, все — в обороне.

Душкин — воспитанник глазовской школы хоккея. В качестве игрока выступал за клубы «Прогресс» (Глазов), «Шинник» (Бобруйск, Белоруссия), «Ижсталь» (Ижевск). На посту главного тренера работал в «Ижстали-2», «Прогрессе», «Зауралье» (Курган) и «Ермаке» (Ангарск). Также занимал должность исполнительного директора в «Ижстали».



Напомним, что в прошедшем сезоне «Барс» занял 17-е место в регулярном чемпионате ВХЛ и не попал в плей-офф.

