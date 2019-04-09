Власти Китая намерены запретить майнинг криптовалют к 2021 году

Правительство Китая сообщило о намерении полностью запретить в стране майнинг криптовалют. Его уже включили в список запрещенных в стране видов деятельности.

Национальная комиссия по развитию и реформам опубликовала новую редакцию этого списка, пишет Bloomberg. Чиновники объясняют необходимость запрета «серьезным расходованием ресурсов».

В сентябре 2017 года Народный банк Китая запретил проводить ICO и любые торговые операции с криптовалютами. После этого в стране закрыли 88 криптовалютных бирж, а также остановили 85 ICO.

Власти КНР планируют начать с запрета на инвестирование в бизнес, связанный с криптовалютами. К 1 января 2021 года майнинг должен быть полностью остановлен.

Напомним, что в феврале 2019 года глава ВТБ Андрей Костин сравнил добычу криптовалют с деятельностью фальшивомонетчиков. Позже Верховный суд РФ включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег.