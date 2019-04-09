Совет директоров «Уралкалия» обсудит оферту кипрской Rinsoco Trading

Завтра, 10 марта, совет директоров ПАО «Уралкалий» проведет заседание. На нем планируется обсудить оферту о выкупе акций от кипрской Rinsoco Trading Co. Limited.

«О принятии рекомендаций в отношении полученного ПАО «Уралкалий» обязательного предложения компании Ринсоко Трейдинг Ко. Лимитед (Rinsoco Trading Co. Limited) о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Уралкалий», — говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что Rinsoco Trading является структурой предпринимателя Дмитрия Лобяка и уже владеет 10,18% акций «Уралкалия». Ранее у нее в собственности было вдвое больше, но половину бумаг компания продала Сбербанку.

В феврале Rinsoco Trading направила в ЦБ РФ обязательное предложение о приобретении 13,2% акций калийной компании. Регулятор счел несоответствующей оферту Rinsoco Trading. Однако компания вновь представила обязательное предложение в Центробанк в середине марта.

Напомним, что в марте 2018 года ООО «Урал Инвест Менеджмент» потребовало арестовать акции «Уралкалия». Компания считала незаконной допэмиссию на 150 млн ценных бумаг.