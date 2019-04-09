Генпрокуратура выявила нарушения в президентском летном отряде «Россия»

Генпрокуратура провела по поручению Владимира Путина проверку работы специального летного отряда (СЛО) «Россия», который занимается перевозками президента РФ и других высших должностных лиц. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки.

При проверке выяснилось, что отряд допустил нарушения по срокам службы самолетов и сроков летной годности. Также были использованы ненадлежащие тренажеры, пишет «РИА Новости».

По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования для подготовки 19 членов экипажей СЛО «Россия» на летных тренажерах получено необходимое согласование Росавиации, организована работа по модернизации навигационного оборудования парка воздушных судов, отмечается в тексте.