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Происшествия

В аэропорту Саратова при взлете задымился самолет с пассажирами

09:29, 09.04.2019
В аэропорту Саратова при взлете задымился самолет с пассажирами
Фото: commons.wikimedia.org

В кабине пилотов самолета Як-42Д, пытавшегося вылететь из аэропорта Саратова в Сургут, произошло задымление.

Борт принадлежит авиакомпании Utair. При задымлении всех 99 пассажиров эвакуировали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора аэропорта «Саратовские авиалинии».

На данный момент пассажиры вернулись в аэропорт, они ожидают резервный борт. Точное время отправки пока не известно.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Происшествия
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