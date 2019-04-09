В аэропорту Саратова при взлете задымился самолет с пассажирами

В кабине пилотов самолета Як-42Д, пытавшегося вылететь из аэропорта Саратова в Сургут, произошло задымление.

Борт принадлежит авиакомпании Utair. При задымлении всех 99 пассажиров эвакуировали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора аэропорта «Саратовские авиалинии».

На данный момент пассажиры вернулись в аэропорт, они ожидают резервный борт. Точное время отправки пока не известно.

Аэропорт работает в штатном режиме.

