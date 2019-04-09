Радий Хабиров: экономика Башкирии выросла на 1% в 2018 году
Валовой региональный продукт (ВРП) Башкирии в 2018 году достиг почти 1,5 трлн рублей. Об этом заявил врио главы региона Радий Хабиров во время выступления на заседании Госсобрания — Курултая РБ во вторник, 9 апреля.
По его словам, показатель на 1% больше по сравнению с 2017 годом. Также в республике наблюдается рост индекса промышленного производства и увеличение оборота субъектов малого предпринимательства и розничной торговли.
«В целом мы идем в плюсе. Тем не менее нужно понимать, что необходимо сделать для того, чтобы продолжить экономический рост», — цитирует Хабирова «Башинформ».
Уточняется, что с ноября прошлого года на хабировских «инвестчасах» было рассмотрено более 50 проектов на 170 млрд рублей.
Напомним, ранее Хабиров передал привет скептикам, «смеявшимся над термином «импортозамещение».ОбществоВластьЭкономика Башкортостан
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