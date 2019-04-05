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Хабиров передал привет скептикам, «смеявшимся над термином «импортозамещение»

09:04, 05.04.2019 1
Хабиров передал привет скептикам, «смеявшимся над термином «импортозамещение»
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров похвалил башкирские предприятия за рост показателей промышленности в регионе.

На своей странице в соцсетях он подчеркнул, что в этом квартале промышленность РБ произвела на 3,5% продукции больше, чем за тот же период прошлого года. При этом рост по России составил 2,6%.

«Большой привет скептикам, смеявшимся над термином «импортозамещение», — отметил Хабиров.

Также руководитель Башкирии попросил коллег «дальше фокусироваться на развитии мер промподдержки, работе с Минпромом РФ, проведении инвестчасов, развитии ТОСЭРов».

Напомним, ранее Хабиров рассказал о массовых сходах в Башкирии против бутлегеров.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:57
    Привет Хабирову. Очень рады за тебя.
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