Хабиров передал привет скептикам, «смеявшимся над термином «импортозамещение»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров похвалил башкирские предприятия за рост показателей промышленности в регионе.

На своей странице в соцсетях он подчеркнул, что в этом квартале промышленность РБ произвела на 3,5% продукции больше, чем за тот же период прошлого года. При этом рост по России составил 2,6%.

«Большой привет скептикам, смеявшимся над термином «импортозамещение», — отметил Хабиров.

Также руководитель Башкирии попросил коллег «дальше фокусироваться на развитии мер промподдержки, работе с Минпромом РФ, проведении инвестчасов, развитии ТОСЭРов».

Напомним, ранее Хабиров рассказал о массовых сходах в Башкирии против бутлегеров.