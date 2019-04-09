Зарплата директора Twitter за 2018 год составила 140 центов

Директор и один из основателей компании Twitter Джек Дорси по итогам 2018 года получил зарплату в размере 140 центов, что составляет порядка 90 рублей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание уточняет, что данная сумма равняется пределу количества знаков для сообщений в соцсети до 2017 года. Ранее Дорси, вернувшись на пост главы компании после четырехлетнего перерыва, полностью отказался от денежных вознаграждений.

Стоит отметить, что состояние Джека Дорси оценивается в 5,3 млрд долларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп пожертвовал четверть годовой зарплаты на исследования в области алкогольной зависимости.