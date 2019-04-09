Потерпевший по делу Швецовых написал открытое письмо из СИЗО Казани

Фото: "Реальное время" (Исламов - слева)

Гендиректор ПАО «ПАК» Марат Исламов обратился в «Реальное время» с открытым письмом из следственного изолятора Казани, чтобы рассказать о своих непростых отношениях с семьей бывшего вице-премьера — министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Владимира Швецова.

Исламов вспоминает, как против своей воли финансировал волейболисток Татарстана, как терял имущество и компании, доверившись членам одной семьи. Обвиняет своих оппонентов в фальсификации поданных в арбитраж документов и намекает, что за решеткой его держат, чтобы не мешал переделу имущества через суд.

Напомним, в СИЗО потерпевший по делу Швецовых гендиректор ПАО «ПАК» оказался в сентябре 2018 года — следователи МВД по РТ обвинили его в попытке хищения 25,8 млн рублей у возглавляемого им же предприятия.

«Реальное время» публикует выдержки из открытого письма этого потерпевшего и обвиняемого и ответный комментарий от семьи Швецовых.