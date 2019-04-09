Минздрав Башкирии назвал возраст самой молодой мамы

Самой молодой мамой в Башкирии является 14-летняя жительница Уфы. Данные за 2018 год приводит республиканский Минздрав.

При этом ранее рекорд принадлежал 13-летней школьнице, которая стала мамой в 2017 году. Самой взрослой роженицей в Башкирии является 59-летняя женщина. Она родила ребенка в 2013 году, передает портал UfaTime.

В Минздраве РБ подчеркнули, что в прошлом году средний возраст рожениц в регионе сместился к 30-летней отметке.



Напомним, в февраля этого года власти Башкирии утвердили новый набор для новорожденных.