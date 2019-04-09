Российские ученые работают над устройством для общения с обездвиженными людьми

Выпускники МФТИ и аспирант РУДН работают над специализированным комплексом, который поможет обездвиженным людям общаться, сообщают «Известия».

В комплекс входит камера, оснащенная нейронной сетью, и компьютер. Нейроны могут распознавать мимику на лице человека. Компьютер в свою очередь отвечает за создание определенной команды для сиделки или родственников.

Напомним, ранее заявлялось, что в конце 2018 года ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ сообщили о создании ими генного препарата, способного заживлять поврежденные сухожилия у лошадей. Профессор кафедры генетики, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов в интервью «Реальному времени» рассказал о том, почему в центре занялись разработкой препаратов для животных, как выйти на международный фармацевтический рынок и что печатают в КФУ на 3D-биопринтере.



