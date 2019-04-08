В Минпромторге Татарстана заявили о возможности появления в республике ветропарков

По результатам ветроизмерения в трех районах Татарстана был сделан вывод, что в республике достаточно ветра для ветропарков, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Алмаз Хусаинов. Результаты ветроизмерения передадут потенциальным инвесторам, после чего будет принято решение о строительстве подобных объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что самая мощная по энергетическому потенциалу площадка для ветропарка в Татарстане находится в Спасском районе возле села Измери. Об этом сообщил заведующий кафедрой «Возобновляемые источники энергии» КГЭУ Наиль Тимербаев. На этой площадке можно разместить ветропарк мощностью до 150 МВт. Ветропарки меньшей мощности могут построить в Рыбно-Слободском районе (село Малая Елга). Еще меньшей — в Камско-Устьинском районе (село Красновидово).







