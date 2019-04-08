Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью политика и дипломата Василия Лихачева

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования в связи со смертью академика Василия Лихачева, сообщает пресс-служба президента РТ.

Соответствующую телеграмму Минниханов направил в адрес его супруги Наили Лихачевой. «Широко мыслящий разносторонний человек, большой эрудит и опытный государственный деятель, Василий Николаевич многие годы неутомимо трудился как во благо Республики Татарстан, так и всей России в целом. Примите мои искренние соболезнования, пожелания душевных сил и стойкости Вам, Вашим дочерям, внукам и всем близким», — указано в телеграмме.

Напомним, сегодня не стало Василия Лихачева, политика, который сыграл большую роль в новейшей истории Татарстана. Василий Лихачев работал в федеральных органах власти и представлял Россию за рубежом. Лихачев умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни, спустя полгода после добровольной отставки с поста члена Центризбиркома РФ. Лихачев был одним из авторов первого Договора между Татарстаном и Россией, ему принадлежит формулировка об «ассоциированном членстве», которая позволила достигнуть компромисса в отношениях с федеральным центром.