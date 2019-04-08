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Губернатор Одесской области отказался покинуть пост вопреки указу президента Порошенко

15:34, 08.04.2019
Губернатор Одесской области отказался покинуть пост вопреки указу президента Порошенко
Фото: commons.wikimedia.org

Глава Одесской областной госадминистрации (ОГА) Максим Степанов отказался покинуть свой пост, несмотря на указ президента Украины Петра Порошенко о его отстранении.

Он назвал документ «очень странным» и отметил, что он, «по моему убеждению и убеждению юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины», пишет «Интерфакс».

Степанов, отвечая на вопрос о том, почему он считает указ незаконным, ответил, что исходит из того, что при составлении и обнародовании указа не была соблюдена определенная законодательством процедура.

ОбществоВласть
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