Новый глава УВД Казани родом из Елабуги
Новым начальником УВД Казани стал полковник полиции Александр Мищихин. Сегодня его представил коллективу глава МВД по РТ Артем Хохорин.
«Александр Васильевич свой профессиональный путь начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска, возглавлял полицию Менделеевска и Лениногорска. Опытный сотрудник, который достаточное время проработал в системе органов внутренних дел», — так охарактеризовал Хохорин главного полицейского Казани.
Как сообщает пресс-служба УВД, сам Александр Мищихин заверил — приложит все усилия для решения поставленных задач, главная из которых — соблюдение законности и правопорядка в столице республики.
Александр Васильевич Мищихин родился в Елабуге в мае 1978 года. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции, затем Казанский юридический институт МВД России.
В ОВД служит с 1995 года. Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска Елабужского ГРОВД МВД РТ, оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями Менделеевского ОВД МВД РТ.
После этого занимал должность замначальника отдела МВД РФ по Менделеевскому району и замначальника отдела МВД России — начальника полиции отдела МВД России по Лениногорскому району.
Год назад Мищихин был назначен замначальника УВД — начальником полиции Казани.
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