Новый глава УВД Казани родом из Елабуги

Фото: УВД Казани

Новым начальником УВД Казани стал полковник полиции Александр Мищихин. Сегодня его представил коллективу глава МВД по РТ Артем Хохорин.

«Александр Васильевич свой профессиональный путь начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска, возглавлял полицию Менделеевска и Лениногорска. Опытный сотрудник, который достаточное время проработал в системе органов внутренних дел», — так охарактеризовал Хохорин главного полицейского Казани.

Как сообщает пресс-служба УВД, сам Александр Мищихин заверил — приложит все усилия для решения поставленных задач, главная из которых — соблюдение законности и правопорядка в столице республики.

Александр Васильевич Мищихин родился в Елабуге в мае 1978 года. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции, затем Казанский юридический институт МВД России.



В ОВД служит с 1995 года. Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска Елабужского ГРОВД МВД РТ, оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями Менделеевского ОВД МВД РТ.

После этого занимал должность замначальника отдела МВД РФ по Менделеевскому району и замначальника отдела МВД России — начальника полиции отдела МВД России по Лениногорскому району.

Год назад Мищихин был назначен замначальника УВД — начальником полиции Казани.