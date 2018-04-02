Александр Мищихин стал новым начальником полиции Казани

Сегодня на деловом понедельнике представили нового начальника полиции Казани. Им стал Александр Мищихин, сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее эту должность занимал Руслан Халимдаров. В декабре 2017 года его признали виновным в контрабанде наркотиков и похищении человека. Халимдарова приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима. Даже находясь под арестом, он числился начальником полиции Казани.

Александр Васильевич Мищихин родился в Елабуге в мае 1978 года. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции, затем Казанский юридический институт МВД России.

В ОВД служит с 1995 года. Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска Елабужского ГРОВД МВД РТ, оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями Менделеевского ОВД МВД РТ.

После этого занимал должность замначальника отдела МВД РФ по Менделеевскому району и замначальника отдела МВД России — начальника полиции отдела МВД России по Лениногорскому району.