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Александр Мищихин стал новым начальником полиции Казани

08:26, 02.04.2018
Александр Мищихин стал новым начальником полиции Казани

Сегодня на деловом понедельнике представили нового начальника полиции Казани. Им стал Александр Мищихин, сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее эту должность занимал Руслан Халимдаров. В декабре 2017 года его признали виновным в контрабанде наркотиков и похищении человека. Халимдарова приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима. Даже находясь под арестом, он числился начальником полиции Казани.

Александр Васильевич Мищихин родился в Елабуге в мае 1978 года. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции, затем Казанский юридический институт МВД России.

В ОВД служит с 1995 года. Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска Елабужского ГРОВД МВД РТ, оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями Менделеевского ОВД МВД РТ.

После этого занимал должность замначальника отдела МВД РФ по Менделеевскому району и замначальника отдела МВД России — начальника полиции отдела МВД России по Лениногорскому району.

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