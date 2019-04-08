Власти РФ могут запретить возврат НДС для вывозящих бензин независимых трейдеров

В правительстве обсуждается возможность отмены возврата НДС (20%) при экспорте нефтепродуктов. Компенсаций планируется лишить компании, которые не имеют собственной нефтепереработки.

Независимых трейдеров сравнили со спекулянтами, у которых сегодня «возникает стимул купить бензин на бирже и вывезти на экспорт», пишут «Ведомости».

При стоимости бензина Аи-92 на бирже 51 900 рублей за 1 т и нефти $85 за баррель возврат НДС может составить 7 800 рублей за 1 т. В то же время в Роттердаме этот бензин можно продать уже за 52 700 рублей за 1 т.

Заинтересованным ведомствам нужно до 3 апреля представить в правительство проект соответствующего федерального закона, отмечает газета, ссылаясь на проект протокола совещания 26 марта у курирующего нефтяную отрасль вице-премьера Дмитрия Козака.