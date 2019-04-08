«Левада-центр»: 64% россиян не одобряют законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Большинство жителей России (64%) заявили, что не одобряют законы о неуважении к власти и фейковых новостях. Данные приводит «Левада-центр».

Согласно опросу, четверть респондентов (23%) отметили, что эти законы нужны для обеспечения достоверности новостей в СМИ и интернете. Закон о неуважении к власти не поддерживают 52% россиян, 39% — одобряют.

Закон о фейковых новостях поддержали 55% участников опроса, 35% выступили против него, передает РБК.

Отмечается, что 41% участников опроса никогда не слышали о данных законах.

Опрос «Левада-центра» проводился в период с 21 по 27 марта в 50 регионах России. В нем участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Напомним, 29 марта в России вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти.