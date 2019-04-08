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Эксперты рассказали, как повысить скорость интернета

03:42, 08.04.2019
Эксперты рассказали, как повысить скорость интернета
Фото: pixabay.com

Эксперты назвали простые трюки для повышения скорости интернета.

Прежде всего рекомендуется очистить кеш в браузере. Также маршрутизаторы рекомендуется ставить повыше, но не рядом с аквариумом, так как вода будет поглощать сигнал, передает The Sun.

Кроме того, многие вредоносные программы способны замедлять работу компьютера. Специалисты советуют чаще проверять устройства на вирусы, а также закрывать ненужные программы через диспетчер задач.

Напомним, ранее в Минкомсвязи заявили, что Рунет останется свободной площадкой.

Технологии
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