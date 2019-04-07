В Минкомсвязи заявили, что Рунет останется свободной площадкой

Рунет всегда был и останется свободной площадкой для самовыражения. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

«Свободной площадкой был [интернет] и останется», — цитирует «РИА Новости» Волина.

По его мнению, российская интернет-отрасль является одной из передовых в мире, но сейчас сложно прогнозировать, какой она будет в ближайшие пять лет.



Стоит отметить, что в воскресенье, 7 апреля, Рунету исполнилось 25 лет. В этот день в 1994 году международный сетевой информационный центр InterNIC официально делегировал национальный домен верхнего уровня .RU для России.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что Россия не будет пользоваться моделью регулирования своего сегмента Интернета, как в Китае.