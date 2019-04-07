В Госдуме заговорили о необходимости вернуть в школы медицинские кабинеты

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о школьной медицине, сообщает «Российская газета».

Сейчас необходимо внедрение четкой структуры школьной медицины по всей стране. В результате, в школах могут возобновить регулярные медицинские профилактические осмотры. На занятия физкультурой детей могут начать пускать только после заключения врача.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани появятся две школы по улице Рауиса Гареева и в микрорайоне М-71, в каждой из которых будет 1 224 места. Их сдадут в 2019 и 2020 годах соответственно. Школы возводятся по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Татарстана.



