Китайская модель выбрала для фотосессии российский автомобиль Lada 4x4

На популярном в Китае автопортале Auto.News18a появилась фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4.

В этом разделе участницы могут опубликовать собственные фотографии, обычно для съемок девушки выбирают модели китайских машин. Но Сунь Ици решила воспользоваться российской машиной Lada 1977 года выпуска.

Напомним, ранее Lada 4x4 признали лучшим компактным внедорожником в Германии. Рейтинг опубликовало издание Auto Bild, он составлен на основе опросов читателей. При выборе лучшего внедорожника учитывались такие критерии, как качество, дизайн и цена. В целом бренд Lada занял восьмое место в списке лучших малолитражных автомобилей и девятое — в категории автомобилей компакт-класса. Рейтинги также составлялись по соотношению цена — качество.