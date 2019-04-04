Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии

Lada 4x4 признали лучшим компактным внедорожником в Германии. Рейтинг опубликовало издание Auto Bild, он составлен на основе опросов читателей.

При выборе лучшего внедорожника учитывались такие критерии, как качество, дизайн и цена.

В целом бренд Lada занял восьмое место в списке лучших малолитражных автомобилей и девятое в категории автомобилей компакт-класса. Рейтинги также составлялись по соотношению цена-качество, передает «Российская газета».

Ранее Lada 4x4 вошла в десятку самых продаваемых автомобилей в России по итогам февраля 2019 года.