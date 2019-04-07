В Татарстане для проведения весенних полевых работ требуется 25 млрд рублей

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ рассказали, что объем средств, которые требуются для проведения весенних полевых работ в этом году, оценивается в 25 млрд рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

В ведомстве заметили, что проведение весенних полевых работ более чем наполовину финансируется за счет льготных краткосрочных кредитов.

Напомним, ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ заявили, что в хозяйствах республики гибели озимых культур на значительных площадях не наблюдается, сообщает ИА «Татар-информ». В министерстве заметили, что из-за дефицита влаги часть озимых культур, а именно около 25%, ушла на зимовку в довольно плохом состоянии. В ведомстве отметили, что увеличили площадь под озимые культуры почти на 90 тысяч га.