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Минсельхоз Татарстана оценил состояние озимых как удовлетворительное

19:38, 06.04.2019
Минсельхоз Татарстана оценил состояние озимых как удовлетворительное
Фото: pixabay.com

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ заявили, что в хозяйствах республики гибели озимых культур на значительных площадях не наблюдается, сообщает ИА «Татар-информ».

В министерстве заметили, что из-за дефицита влаги часть озимых культур, а именно около 25%, ушла на зимовку в довольно плохом состоянии. В ведомстве отметили, что увеличили площадь под озимые культуры почти на 90 тысяч га.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства РФ предложило увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в три раза — с 50 до 150 тысяч тонн. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.


ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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