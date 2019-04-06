Минсельхоз Татарстана оценил состояние озимых как удовлетворительное

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ заявили, что в хозяйствах республики гибели озимых культур на значительных площадях не наблюдается, сообщает ИА «Татар-информ».

В министерстве заметили, что из-за дефицита влаги часть озимых культур, а именно около 25%, ушла на зимовку в довольно плохом состоянии. В ведомстве отметили, что увеличили площадь под озимые культуры почти на 90 тысяч га.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства РФ предложило увеличить квоту на ввоз томатов из Турции в три раза — с 50 до 150 тысяч тонн. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



