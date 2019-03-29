Медведев: Россия не будет регулировать интернет, как в Китае

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет пользоваться моделью регулирования своего сегмента Интернета, как в Китае.

«Я даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит тех, может быть, результатов, на которые это регулирование изначально было ориентировано», — сказал он в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».

Медведев отметил, что реализация законопроекта не потребует фантастических расходов, но при этом отказался комментировать конкретную сумму, пишет «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что на исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено на 10 млрд рублей больше, чем планировалось изначально. Таким образом, общая сумма расходов на реформу составит 30 млрд рублей, при этом сумма в будущем может быть увеличена.