Децл получил звание «Хип-хоп-легенда»
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен звания «Хип-хоп-легенда».
Церемония вручения наград музыкальной премии «Жара» состоялась в пятницу, 5 апреля. Почетная статуэтка была вручена отцу исполнителя Александру Толмацкому, передает «РИА Новости».
Награду в номинации «Лучший певец» получил Сергей Лазарев, лучшей певицей стала Светлана Лобода. Артистом года был назван Филипп Киркоров.
Стоит отметь, что премия «Жара» была создана в 2018 году музыкантом и бизнесменом Эмином Агаларовым, медиапродюсером Сергеем Кожевниковом и Григорием Лепсом.Напомним, Децл скончался в ижевском клубе 3 февраля этого года. ОбществоКультура
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