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Децл получил звание «Хип-хоп-легенда»

01:24, 07.04.2019
Децл получил звание «Хип-хоп-легенда»
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен звания «Хип-хоп-легенда».

Церемония вручения наград музыкальной премии «Жара» состоялась в пятницу, 5 апреля. Почетная статуэтка была вручена отцу исполнителя Александру Толмацкому, передает «РИА Новости».

Награду в номинации «Лучший певец» получил Сергей Лазарев, лучшей певицей стала Светлана Лобода. Артистом года был назван Филипп Киркоров.

Стоит отметь, что премия «Жара» была создана в 2018 году музыкантом и бизнесменом Эмином Агаларовым, медиапродюсером Сергеем Кожевниковом и Григорием Лепсом.

Напомним, Децл скончался в ижевском клубе 3 февраля этого года. ОбществоКультура
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