Великобритания начала выпускать паспорта без слов «Европейский союз»

Правительство Великобритании начало выпускать паспорта без слов «Европейский союз», хотя страна еще его не покинула, сообщает The Guardian.

Причина одна — Brexit должен был завершиться 29 марта. Некоторые выразили недовольство, потому что хотели получить паспорта с эмблемой ЕС. Власти заверили, что, кроме надписей, никаких различий между документами нет.

Напомним, ранее банк Goldman Sachs по итогам исследования сообщил, что экономика Великобритании потеряла примерно 2,5% ВВП (87 млрд фунтов) после принятого в середине 2016 года решения о выходе из Европейского союза (Brexit). Таким образом, еженедельно потери британской экономики составляют 600 млн фунтов ($786,5 млн).