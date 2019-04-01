Goldman Sachs: Великобритания каждую неделю теряет 600 млн фунтов из-за Brexit

Банк Goldman Sachs по итогам исследования сообщил, что экономика Великобритании потеряла примерно 2,5% ВВП (87 млрд фунтов) после принятого в середине 2016 года решения о выходе из Европейского союза (Brexit).

Таким образом, еженедельно потери британской экономики составляют 600 млн фунтов ($786,5 млн), пишет Euronews.

В январе этого года стало известно, что банки и другие финансовые компании вывели из Великобритании активы общей стоимостью около 800 млрд фунтов стерлингов (свыше $1 трлн) в ожидании выхода страны из ЕС.

Ранее в марте парламент Великобритании в третий раз отклонил план премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit.