Правительство восстановило контроль над аэропортом Триполи

Правительство национального согласия, которое руководит столицей Ливией Триполи, заявило о восстановлении контроля над аэропортом города. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на Al-Arabiya.

Напомним, позавчера командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для «освобождения от боевиков».

Накануне бойцы Хафтара захватили аэропорт Триполи. Также под контроль маршала перешли районы Каср-бен-Гашир, Вади-эль-Рубай и Сук-эль-Хамис