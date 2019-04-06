Правительство восстановило контроль над аэропортом Триполи
Правительство национального согласия, которое руководит столицей Ливией Триполи, заявило о восстановлении контроля над аэропортом города. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на Al-Arabiya.
Напомним, позавчера командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для «освобождения от боевиков».
Накануне бойцы Хафтара захватили аэропорт Триполи. Также под контроль маршала перешли районы Каср-бен-Гашир, Вади-эль-Рубай и Сук-эль-ХамисПроисшествия
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