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Правительство восстановило контроль над аэропортом Триполи

00:52, 06.04.2019
Правительство восстановило контроль над аэропортом Триполи
Фото: ru.m.wikipedia.org

Правительство национального согласия, которое руководит столицей Ливией Триполи, заявило о восстановлении контроля над аэропортом города. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на Al-Arabiya.

Напомним, позавчера командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для «освобождения от боевиков».

Накануне бойцы Хафтара захватили аэропорт Триполи. Также под контроль маршала перешли районы Каср-бен-Гашир, Вади-эль-Рубай и Сук-эль-Хамис

Происшествия
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