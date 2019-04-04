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Происшествия

Командующий армией Ливии приказал наступать на Триполи

20:10, 04.04.2019
Командующий армией Ливии приказал наступать на Триполи
Фото: commons.wikimedia.org / Magharebia

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для «освобождения от боевиков».

Столица Ливии находится под контролем правительства национального единства, сообщает Al Hadath.

Хафтар также приказал обеспечить безопасность иностранцев в Триполи и не стрелять в мирных граждан. Жителей столицы он призвал «сложить оружие и поднять белый флаг».

Происшествия
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