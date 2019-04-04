Командующий армией Ливии приказал наступать на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для «освобождения от боевиков».
Столица Ливии находится под контролем правительства национального единства, сообщает Al Hadath.
Хафтар также приказал обеспечить безопасность иностранцев в Триполи и не стрелять в мирных граждан. Жителей столицы он призвал «сложить оружие и поднять белый флаг».Происшествия
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